The Independent: правительство Великобритании опасается «подрывных» протестов

Авторитетное издание The Independent со ссылкой на МВД Соединенного Королевства заявляет, что правительство страны будет усиливать меры для обеспечения безопасности, так как опасается «подрывных протестов».

Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман уже представила инициативу, а точнее сказать законопроект, который развязывает полиции руки — расширяет полномочия для борьбы с «подрывными» протестами. Среди прочего числится ужесточение наказания за участия в акциях проектов.

Суэлла Браверман отметила, что расширение полномочий органов правопорядка необходимо «для эффективной борьбы с некоторыми проявлениями недовольства». При этом озвученные ей меры направлены в первую очередь на противостояние тактике, которую используют экологические активисты.

В инициативе экоактивисты не значатся как отдельная группа протестующих, однако организации Just Stop Oil и Extinction Rebellion последнее время проводили множество акций и демонстраций. Своими выступлениями они часто перебивали движения транспорта, в том числе и пассажирского в крупных городах Великобритании.

Браверман считает, что мягкое наказание за участие в акциях протеста «истощают ресурсы» полиции, так как протестующих приходится быстро выпускать и снова ловить на улицах. Новый законопроект позволит сурово наказывать протестующих, особенно, если их акции затрагивают ключевую инфраструктуру и продовольственную безопасность.