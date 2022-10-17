Миноборны Беларуси: На границе оборудованы позиции для стрельбы

Министерство обороны Беларуси сообщило о мероприятиях по защите границы страны.

Официальный телеграм-канал Министерства обороны Беларуси рассказал о проведении ротации войск на государственной границе.

"В настоящее время реализуется комплекс мероприятий по ротации подразделений", - говорится в официальном заявлении Минобороны.

Также сообщается. что на границе подготовлены позиции для ведения огня из стрелкового оружия и военной техники.

Минобороны проинформировали и о том, что под усиленную охрану взяты железнодорожные пути и мосты.

"С целью недопущения диверсий и провокаций под охрану взяты мосты, переезды, железнодорожные пути, оборудованы позиции для стрельбы из стрелкового оружия и военной техники", - говорится в сообщении.