Евросоюз грозит Беларуси новыми санкциями за поддержку России в СВО

Лидеры ЕС на ближайшем заседании Совета Европы в Брюсселе пригрозят белорусским властям введением дополнительных санкций, сообщает Reuters.

Это произойдёт, если Минск продолжит поддерживать России в СВ/О в Украине. Такое положение добавлено в последнюю проект выводов саммита ЕС, запланированного на 20-21 октября.

"Европейский совет призывает белорусские власти воздержаться от содействия российской военной спецоперации, "позволяя российским Вооруженным силам использовать территорию Беларуси и оказывать поддержку российским войскам". Белорусские власти должны полностью соблюдать свои обязательства по международному праву. Евросоюз готов оперативно ввести дополнительные санкции против Беларуси, если это окажется необходимым", — говорится в проекте выводов саммита ЕС.

Лидеры ЕС также предупредили, что любое нападение на критически важную инфраструктуру государств-членов (например, трубопроводы, подводные кабели) вызовет ответную реакцию ЕС и призвать к сотрудничеству в ее защите от саботажа, который привел к утечкам из трубопроводов "Северного потока".

"Европейский союз ответит на любое преднамеренное нарушение работы критической инфраструктуры. Европейский совет призывает председательство в Совете активизировать усилия по содействию сотрудничеству между государствами-членами в защите критической инфраструктуры", — говорится в документе.