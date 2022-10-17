Шалленберг: Австрия не поможет миссии Евросоюза по обучению военных из Украины

Глава австрийского МИДа Александер Шалленберг заявил, что его страна не окажет содействия Евросоюзу в миссии по обучению украинских военных.

17 октября министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг публично заявил, что австрийские военные не будут помогать миссии Европейского союза по обучению украинских солдат. Вместе с тем Шалленберг уверен, что ЕС должен обучать военных из Украины тактике ведения боя, однако Австрия не станет помогать Брюсселю в этом вопросе.

Примечательно, что накануне представитель администрации Запорожья Владимир Рогов сообщил, что десять тысяч украинских военных прошли подготовку в Великобритании для дальнейшего штурма Запорожской АЭС.