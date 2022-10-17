France 3: левая коалиция NUPES призывает к всеобщей забастовке во Франции
2022-10-17
12:20
Телеканал France 3 сообщил, что лидер левой коалиции NUPES Жан-Люк Меланшон открыто призывает французов выйти на всеобщую забастовку по всей территории страны.
Меланшон отмечает, что тысячи французов уже приняли участие в демонстрациях, которые организовала его коалиция. Люди требуют увеличения налогов на сверхприбыль, а также более активной борьбы с изменением климата. Кроме того, бастующие требуют повышения заработных плат и улучшения условий труда.
Многие протестующие отмечают, что «еле справляются» благодаря социальной помощи, в то время как другие кладут миллиарды себе в карманы. Необходимо увеличить минимальные доходы хотя бы людям с минимальными заработками. При этом отмечается, что многонациональные компании платят смехотворные налоги по сравнению с обычными французами.
На демонстрациях можно встретит «желтых жилетов», активистов Всеобщей конфедерации труда, обычных рабочих, членов левых коалиций и многие других политических и гражданских активистов. В первых рядах всегда политические союзники партии «Непокоренная Франция».
Первый секретарь Социалистической партии Франции Оливье Фор отметил, что люди хотят справедливости для сплочения страны. Прежде всего необходимо сделать так, чтобы те, у кого больше денег, платили большие налоги — вносили больший вклад. При этом нуждающиеся тогда смогут получать больше коллективной помощи.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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