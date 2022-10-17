Экс-президент Молдавии Додон осудил Санду за разгон мирного митинга в Кишинёве
2022-10-17
12:22
Бывший молдавский президент Игорь Додон раскритиковал действующую главу государства Майю Санду за приказ разогнать мирный митинг возле парламента Молдавии.
В понедельник бывший президент Молдавии Игорь Додон выступил с критикой в адрес действующего президента страны Майи Санду, прокомментировав новость о том, что вчера молдавские полицейские разогнали мирный митинг в Кишинёве возле здания парламента, демонтировав палаточный городок вместе с личными вещами протестующих.
По словам Додона, данный приказ Санду является беспрецедентным нарушением человеческого права на свободу самовыражения и фактически является "издевательством над людьми".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
По Одессе нанесен ракетный удар с самолета СУ-35
Марочко: армия Украины исчерпала резервы под Соледаром и Артемовском
Удары дронов «Герань-2» пришлись по зданию «Укрэнерго»
Минобороны России: за сутки уничтожено шесть складов с боеприпасами ВСУ
Стремоусов: форсирование Днепра ВСУ станет самоубийством для Украины