Экс-президент Молдавии Додон осудил Санду за разгон мирного митинга в Кишинёве

2022-10-17

12:22

Бывший молдавский президент Игорь Додон раскритиковал действующую главу государства Майю Санду за приказ разогнать мирный митинг возле парламента Молдавии.

В понедельник бывший президент Молдавии Игорь Додон выступил с критикой в адрес действующего президента страны Майи Санду, прокомментировав новость о том, что вчера молдавские полицейские разогнали мирный митинг в Кишинёве возле здания парламента, демонтировав палаточный городок вместе с личными вещами протестующих.

По словам Додона, данный приказ Санду является беспрецедентным нарушением человеческого права на свободу самовыражения и фактически является "издевательством над людьми".

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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