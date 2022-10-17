Собчак заявила в Телеграм-канале, что отправилась в эмиграцию на 3 дня в Дубай, устав от сплетен

2022-10-17

12:29

Ксения Собчак не теряет чувство юмора. Журналистка пошутила, назвав свой последний отъезд в столицу ОАЭ, эмиграцией на 3 дня.

Ведущая, журналистка и блогер Ксения Собчак посмеялась над собственным отъездом из РФ, окрестив поездку эмиграцией на 3 дня. В этот раз знаменитость направилась в рабочую командировку в Дубай.

Собчак устала отрицать сплетни о своей эмиграции. Звезда экрана не раз говорила, что профессия обязывает её часто бывать за рубежом.

Светская львица сообщила в Телеграм-канале, что отправляется на "ПМЖ" в столицу ОАЭ сроком в 3 дня.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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