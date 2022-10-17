National Review: Путин стал настоящей иконой для «зеленых» европейцев

Авторитетное издание National Review сообщает, что президент России Владимир Путин фактически стал главным игроком, который продвигает «зеленую» повестку для в Европе.

Авторы материала ссылаются на политический журнал Politico, который поставил Владимира Путина на первое место в ежегодном рейтинге глобальных игроков, которые определяют экологическую повестку Европы. Всего в списке 28 мировых лидеров.

Конфликт в Украине оказал огромное влияние на окружающую среду, так как буквально заставил Европу окончательно избавиться от зависимости перед ископаемым топливом и, соответственно, ускорил переход континента на «зеленую революцию».

Спецоперация в Украине и манипуляция энергетическими рынками в попытке удержать цены на нефть на высоком уровне, Россия «достигла того, чего не смогли добиться целые поколения зеленых активистов». Именно поэтому Путин фактически стал настоящей иконой для «зеленых» европейцев.

Уже сегодня «зеленая энергия» — стержневой вопрос европейской безопасности. Да, ЕС и до спецоперации в Украине разрабатывал программу на «Зеленый курс», однако она предусматривала выход на нулевые выбросы только к 2050 году. Теперь же, Европа надеется перейти на «зеленую» чистую энергию до 2030-2035 годов.