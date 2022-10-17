Минобороны РБ провело пресс-конференцию для военных из США и еще 18 стран

В Беларуси прошла пресс-конференция Минобороны для атташе из 18 государств.

Министерство обороны Республики Беларусь провело пресс-конференцию для военных атташе 19 государств.

"Участие в мероприятии приняли 19 иностранных военных дипломатов, аккредитованных при Министерстве обороны Республики Беларусь" - говорится в сообщении.

Представитель Минобороны полковник Валерий Ревенко во время выступления отметил уровень напряженности вокруг границе государства.

Также до представителей аккредитованных представителей других стран донесли информацию о местах развертывания региональной группировки войск (сил) на территории Республики Беларусь, мероприятиях оперативной и боевой подготовки, планируемых к проведению группировкой.