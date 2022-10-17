Россия нанесла удар по объектам критической инфраструктуры в трех областях Украины
2022-10-17
12:55
Утром в понедельник, 17 октября, Россия нанесла несколько ударов по важнейшим объектам инфраструктуры в трех областях Украины, включая столицу Киев, заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль.
«Российские военные вновь атаковали энергетическую инфраструктуру Украины в трех областях», — отметил украинский премьер-министр.
Шмыгаль также уточнил, что пять ударов беспилотников были направлены по столице Киеву.
Кроме того, ракетные удары были нанесены по объектам в Днепропетровских и Сумских областях.
«Сотни населенных пунктов остались без электричества», — добавил он.
Опубликовано: Тарас Медведев
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