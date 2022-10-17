Россия нанесла удар по объектам критической инфраструктуры в трех областях Украины

Утром в понедельник, 17 октября, Россия нанесла несколько ударов по важнейшим объектам инфраструктуры в трех областях Украины, включая столицу Киев, заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль.

«Российские военные вновь атаковали энергетическую инфраструктуру Украины в трех областях», — отметил украинский премьер-министр.

Шмыгаль также уточнил, что пять ударов беспилотников были направлены по столице Киеву.

Кроме того, ракетные удары были нанесены по объектам в Днепропетровских и Сумских областях.

«Сотни населенных пунктов остались без электричества», — добавил он.