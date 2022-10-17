Во Франции обнаружено расчлененное тело ребенка в чемодане с написанными на нем цифрами
2022-10-17
13:10
По сообщениям французских СМИ, в минувшие выходные по делу об убийстве 12-летней девочки в Париже были арестованы четыре человека.
Тело ребенка, расчлененное и покрытое надписями и номерами, было найдено в чемодане бездомным.
Обеспокоенные родители искали девочку с вечера пятницы. На записи с камеры наблюдения отец ученицы средней школы, работающий смотрителем в поместье, обнаружил кадр, на котором его дочь находится в компании молодой женщины.
В пятницу в том же поместье бездомный нашел в чемодане тело девочки.
Полиция обнаружила на ее скованном цепями теле загадочные надписи, а также цифры 0 и 1. 12-летняя девочка скончалась в результате удушья", свидетельствуют первые результаты вскрытия.
"Четыре человека, в том числе молодая женщина, замеченная камерами наблюдения, были арестованы в минувшие выходные в связи с убийством", — сообщает в понедельник Le Figaro.
Издание не исключает, что убийство ребенка связано с торговлей человеческими органами.
Опубликовано: Николай Скира
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