Во Франции обнаружено расчлененное тело ребенка в чемодане с написанными на нем цифрами

По сообщениям французских СМИ, в минувшие выходные по делу об убийстве 12-летней девочки в Париже были арестованы четыре человека.

Тело ребенка, расчлененное и покрытое надписями и номерами, было найдено в чемодане бездомным.

Обеспокоенные родители искали девочку с вечера пятницы. На записи с камеры наблюдения отец ученицы средней школы, работающий смотрителем в поместье, обнаружил кадр, на котором его дочь находится в компании молодой женщины.

В пятницу в том же поместье бездомный нашел в чемодане тело девочки.

Полиция обнаружила на ее скованном цепями теле загадочные надписи, а также цифры 0 и 1. 12-летняя девочка скончалась в результате удушья", свидетельствуют первые результаты вскрытия.

"Четыре человека, в том числе молодая женщина, замеченная камерами наблюдения, были арестованы в минувшие выходные в связи с убийством", — сообщает в понедельник Le Figaro.

Издание не исключает, что убийство ребенка связано с торговлей человеческими органами.