Гуф сломал ребро и не сможет выступать с концертами в российских городах до весны следующего года
2022-10-17
13:11
Рэп-исполнитель Гуф перенёс все свои выступления на 2023 год из-за перелома ребра.
Рэпер Гуф информировал поклонников о том, что в ближайшее время он не будет выступать из-за состояния здоровья. Музыкант пожаловался, что сломал ребро.
Исполнитель успокоил фанатов, заявив, что все ранее приобретённые билеты будут действительны на его выступления в следующем году, когда он поправится.
Ему поставили диагноз - перелом 9-ого ребра без смещения.
Звезда сцены не стал уточнять, как он получил такую серьёзную травму.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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