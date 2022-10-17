Гуф сломал ребро и не сможет выступать с концертами в российских городах до весны следующего года

Рэп-исполнитель Гуф перенёс все свои выступления на 2023 год из-за перелома ребра.

Рэпер Гуф информировал поклонников о том, что в ближайшее время он не будет выступать из-за состояния здоровья. Музыкант пожаловался, что сломал ребро.

Исполнитель успокоил фанатов, заявив, что все ранее приобретённые билеты будут действительны на его выступления в следующем году, когда он поправится.

Ему поставили диагноз - перелом 9-ого ребра без смещения.

Звезда сцены не стал уточнять, как он получил такую серьёзную травму.