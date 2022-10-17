Санду: россияне проходят специальную проверку перед въездом в Молдавию

Молдавский президент Майя Санду сообщила о начале спецпроверки для граждан России, которые намереваются въехать в Молдавию.

17 октября президент Молдавии Майя Санду публично заявила, что из-за высоких рисков дестабилизации в стране, граждан России, которые намереваются проехать через молдавскую границу, подвергают особой фильтрации и специализированной проверки в целях обеспечения максимальной безопасности Молдавии.

При этом Санду признала, что на текущее время ситуация с национальной безопасностью молдавского государства является контролируемой благодаря качественной работе спецслужб.