НАТО начало ядерные учения в Европе со стратегическими бомбардировщиками ВВС B-52 США

НАТО начинает учения по ядерному сдерживанию под названием "Стойкий полдень", сообщает REUTERS.

Около 60 самолетов Североатлантического альянса, которые будут имитировать ядерную атаку, примут участие в тренировочных полетах над Бельгией, Северным морем и Великобританией.

В учениях примут участие 14 стран. В маневрах примут участие около 60 самолетов различных типов, в том числе истребители четвертого и пятого поколений, а также самолеты-разведчики и заправщики. В учениях также примут участие американские дальние бомбардировщики B-52.

Учебные полеты будут проходить над Бельгией, которая принимает учения, а также над Северным морем и Великобританией.

"Это обычные учения, которые проводятся каждый год, чтобы убедиться, что наша система сдерживания безопасна и эффективна", — подчеркнул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Учения без применения настоящего оружия проверяют, насколько Североатлантический союз готов к возможной ядерной атаке.