НАТО начало ядерные учения в Европе со стратегическими бомбардировщиками ВВС B-52 США
2022-10-17
13:16
НАТО начинает учения по ядерному сдерживанию под названием "Стойкий полдень", сообщает REUTERS.
Около 60 самолетов Североатлантического альянса, которые будут имитировать ядерную атаку, примут участие в тренировочных полетах над Бельгией, Северным морем и Великобританией.
В учениях примут участие 14 стран. В маневрах примут участие около 60 самолетов различных типов, в том числе истребители четвертого и пятого поколений, а также самолеты-разведчики и заправщики. В учениях также примут участие американские дальние бомбардировщики B-52.
Учебные полеты будут проходить над Бельгией, которая принимает учения, а также над Северным морем и Великобританией.
"Это обычные учения, которые проводятся каждый год, чтобы убедиться, что наша система сдерживания безопасна и эффективна", — подчеркнул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Учения без применения настоящего оружия проверяют, насколько Североатлантический союз готов к возможной ядерной атаке.
Опубликовано: Николай Скира
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