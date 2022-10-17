Минобороны России: за сутки уничтожено шесть складов с боеприпасами ВСУ
2022-10-17
13:16
Сотрудник Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал о ликвидации шести украинских складов с боевыми снарядами.
Днём понедельника глава пресс-службы Министерства обороны России по вопросам спецоперации в Украине Игорь Конашенков провёл очередной ведомственный брифинг, в рамках которого сообщил, что за сутки боёв российские военные уничтожили шесть складов вооружённых сил Украины, в которых было размещено значительное количество боеприпасов, в том числе переданных Киеву странами Запада.
По словам Конашенкова, уничтоженные украинские склады со снарядами располагались в Донецкой Народной республике, а также Харьковской, Николаевской и Херсонской областях.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
По Одессе нанесен ракетный удар с самолета СУ-35
Учения НАТО «Железный волк 2022 II» стартовали в Литве
Удары дронов «Герань-2» пришлись по зданию «Укрэнерго»
Пугачёву на концерте Гребенщикова в Израиле публика встретила бурными аплодисментами
Стремоусов: форсирование Днепра ВСУ станет самоубийством для Украины