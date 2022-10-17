Минобороны России: за сутки уничтожено шесть складов с боеприпасами ВСУ

Сотрудник Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал о ликвидации шести украинских складов с боевыми снарядами.

Днём понедельника глава пресс-службы Министерства обороны России по вопросам спецоперации в Украине Игорь Конашенков провёл очередной ведомственный брифинг, в рамках которого сообщил, что за сутки боёв российские военные уничтожили шесть складов вооружённых сил Украины, в которых было размещено значительное количество боеприпасов, в том числе переданных Киеву странами Запада.

По словам Конашенкова, уничтоженные украинские склады со снарядами располагались в Донецкой Народной республике, а также Харьковской, Николаевской и Херсонской областях.