Собянин: частичная мобилизация в Москве завершена

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об окончании частичной мобилизации в столице РФ.

17 октября мэр Москвы Сергей Собянин в своём официальном Telegram-канале, ссылаясь на местного военного комиссара, рассказал подписчикам о завершении мобилизационных мероприятий в столице России.

Собянин выразил свою благодарность москвичам за проявленную в ходе частичной мобилизации ответственность, чувство долга и патриотизм, а также пообещал «надеяться и молиться», чтобы все жители Москвы «вернулись живыми и здоровыми» после окончания СВО РФ на Украине.