Собянин: частичная мобилизация в Москве завершена
2022-10-17
13:27
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об окончании частичной мобилизации в столице РФ.
17 октября мэр Москвы Сергей Собянин в своём официальном Telegram-канале, ссылаясь на местного военного комиссара, рассказал подписчикам о завершении мобилизационных мероприятий в столице России.
Собянин выразил свою благодарность москвичам за проявленную в ходе частичной мобилизации ответственность, чувство долга и патриотизм, а также пообещал «надеяться и молиться», чтобы все жители Москвы «вернулись живыми и здоровыми» после окончания СВО РФ на Украине.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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