SRF: общество Латвии переживает раскол из-за снова советских памятников
2022-10-17
13:30
Издание SRF сообщило о раскалывании латвийского социума из-за снова советских памятников после начала спецоперации в Украине.
17 октября издание SRF взяло интервью у политолога Филипса Раевскиса, который утверждает, что после начала боевых действий в Украине общество Латвии переживает ощутимый идеологический раскол из-за кампании по сносу советских памятников. По мнению Раевскиса, если бы не российская спецоперация, то памятники времён СССР в Латвии стояли бы до сих пор.
Вместе с тем Филипс Раевскис отметил, что с началом украинского конфликта всё русскоязычное население Латвии подвергается регулярной дискриминации, поскольку не говорящие на русском латвийцы воспринимают носителей русского языка как угрозу без должных на то причин.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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