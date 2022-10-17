Издание SRF сообщило о раскалывании латвийского социума из-за снова советских памятников после начала спецоперации в Украине.

17 октября издание SRF взяло интервью у политолога Филипса Раевскиса, который утверждает, что после начала боевых действий в Украине общество Латвии переживает ощутимый идеологический раскол из-за кампании по сносу советских памятников. По мнению Раевскиса, если бы не российская спецоперация, то памятники времён СССР в Латвии стояли бы до сих пор.

Вместе с тем Филипс Раевскис отметил, что с началом украинского конфликта всё русскоязычное население Латвии подвергается регулярной дискриминации, поскольку не говорящие на русском латвийцы воспринимают носителей русского языка как угрозу без должных на то причин.