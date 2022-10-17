Микабен скончался во время своего концерта на сцене Парижа

Гаитянский исполнитель, выступающий под псевдонимом Микабен, умер прямо во время собственного выступления во французской столице.

Трагедия случилась 15 сентября. У 41-летнего Майкла Бенджамена (настоящее имя Микабена) случился удар прямо на его концерте.

Исполнитель покидал сцену, когда упал. Организаторы выступления музыканта утверждают, что он умер, несмотря на усилия прибывшей бригады медиков.

В интернете распространилось видео трагедии. Певец исполняет композицию, неожиданно поворачивается, направляясь к выходу со сцены. После падает прямо на глазах у публики, музыка затихает, прибывают врачи.