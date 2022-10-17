«Укрэнерго»: в нескольких регионах Украины повреждены энергообъекты
2022-10-17
13:41
Копания «Укрэнерго» сообщила о повреждении энергообъектов в нескольких регионах Украины.
17 октября пресс-служба украинской национальной энергокомпании «Укрэнерго» в официальном Telegram-канале сообщила, что в результате «прилётов» со стороны России в центральном и северном регионах Украины в значительной степени повреждены объекты энергетики.
В «Укрэнерго» также обратились с призывом к украинцам о сокращении потребления электричества из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры страны и заверили граждан, что ремонтные бригады делают всё возможное для устранения неполадок.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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