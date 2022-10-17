«Укрэнерго»: в нескольких регионах Украины повреждены энергообъекты

Копания «Укрэнерго» сообщила о повреждении энергообъектов в нескольких регионах Украины.

17 октября пресс-служба украинской национальной энергокомпании «Укрэнерго» в официальном Telegram-канале сообщила, что в результате «прилётов» со стороны России в центральном и северном регионах Украины в значительной степени повреждены объекты энергетики.

В «Укрэнерго» также обратились с призывом к украинцам о сокращении потребления электричества из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры страны и заверили граждан, что ремонтные бригады делают всё возможное для устранения неполадок.