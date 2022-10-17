На дополнительных выборах в парламент Пакистана победу одержал бывший премьер-министр

Экс-премьер-министр Пакистана Имран Хан выиграл на дополнительных выборах в Пакистане, сообщает AFP в понедельник, 17 октября.

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан выиграл шесть из восьми дополнительных выборов, в которых он лично баллотировался в эти выходные, согласно предварительным результатам, опубликованным в понедельник.

Этот результат был расценен пакистанской прессой как личная победа бывшего чемпиона по крикету, свергнутого вотумом недоверия в Национальном собрании в апреле и надеющегося вернуть себе власть на следующих выборах в законодательные органы, которые ожидаются к октябрю 2023 года. Его партия, Пакистан Техрик-и-Инсаф (PTI, Пакистанское движение за справедливость) потеряла два места в парламенте.

По законодательству Пакистана кандидат в законодательное собрание может баллотироваться более чем на одно место. Если он избран в разных округах, он выбирает тот, который будет представлять в качестве депутата, а затем организуется новое голосование в остальных.

«Выиграть шесть из восьми мест против многочисленной оппозиции — это немаловажно», — заявил пакистанский аналитик Имтиаз Гюль: «Это подчеркивает горькую реальность для всего правящего альянса ... Речь Имрана Хана до сих пор воодушевляет многих в стране», — добавил он.

С апреля Имран Хан проводил крупные митинги для оказания давления на хрупкую правящую коалицию и пообещал вскоре объявить дату нового «марша на Исламабад». Он постоянно переформулирует свой тезис о том, что его падение стало результатом заговора США, беспощадно критикует правительство своего преемника Шехбаза Шарифа и требует досрочных выборов.