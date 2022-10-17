Правительство Великобритании отменяет почти все налоговые меры, объявленные три недели назад
2022-10-17
13:59
Новый министр финансов Джереми Хант объявил в понедельник об отмене «практически всех налоговых мер», объявленных три недели назад его предшественником Кваси Квартенгом, повергших британские рынки в смятение.
«Мини-бюджет» в десятки миллиардов фунтов стерлингов, объявленный британским правительством в конце сентября, привел к кризису в Соединенном Королевстве.
Джереми Хант, срочно назначенный в пятницу, настоял на том, что приоритетом британского правительства является восстановление стабильности. Среди основных мер, обнародованных в понедельник, заявлен потолок счетов за электроэнергию для всех домохозяйств, который будет действовать только до апреля, а не более двух лет, как предполагалось ранее.
Хант добавил, что впереди страну ждут «другие жесткие решения», касающиеся государственных расходов, таких как налоги.
Эти меры позволят правительству привлекать около 36,2 миллиарда долларов в год.
Опубликовано: Тарас Медведев
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