Панин заявил, что Машков, Охлобыстин и Певцов несут бред о спецоперации России в Украине

2022-10-17

14:08

Актёр Алексей Панин, проживающий в Испании теперь, утверждает, что артисты Владимир Машков, Иван Охлобыстин и Дмитрий Певцов несут "ахинею" по поводу спецоперации, проводимой Россией в Донбассе.

Алексей Панин признался, что всегда считал Ивана Охлобыстина, Владимира Машкова и Дмитрия Певцова образованными личностями, но что касается их позиции по спецоперации, то актёр с ними категорически не согласен.

Более того, Панин утверждает, что вышеупомянутые знаменитости несут какую-то "ахинею" по поводу действий РФ в Украине. Своим мнением звезда экрана поделился, общаясь с Романом Качановым.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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