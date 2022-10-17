Элджей обругал новую внешность Ивлеевой
2022-10-17
14:27
Рэп-исполнитель Элджей остался не в восторге от перемен во внешности блогера Насти Ивлеевой, с которой они не чужие люди.
Отечественный певец Элджей раскритиковал брови-ниточки своей экс-супруги Насти Ивлеевой.
Блогер разместила в сети скриншот её переписки с Элджеем. Исполнитель выражает недовольство тем, что Настя сделала тонкие брови, и требует вернуть назад всё, как было.
Ивлеева же уточняет, что она не только изменила брови, но ещё скинула 5 килограмм.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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