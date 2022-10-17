Витория Буэно образец отваги и оптимизма, способная противостоять серьёзным жизненным трудностям

16-летней жительнице Минас-Жерайса (Бразилия) есть за что корить злую судьбу — она родилась без рук.

Каждый день для Витории — это своего рода борьба, ведь приходится учиться совершать действия, которые для любого из нас являются простейшими.

А в 5 лет наша героиня увлеклась балетом. Теперь девушка совершенствует это мастерство и поражает зрителей своей грацией.

Витория рассказала, что во время танца руки — это несущественная деталь, и она порой даже забывает о том, что у неё что-то отсутствует.