Книжный союз попросил проверить Дядю Федора на пропаганду бродяжничества
2022-10-17
15:04
Российский книжный союз попросил депутата Хинштейна проверить классические произведения на соответствие нормам пропаганды моральных ценностей.
Российский книжный союз, объединяющий все крупные издательства страны обратился к председателю комитета Государственной думы Александру Хинштейну с просьбой разъяснить, какие литературные произведения могут попасть под инициированный им законопроект о "нормах пропаганды моральных ценностей".
РКС перечислил почти три десятка произведений, которые тем или иным образом попадают "под подозрение". Например "Ромео и Джульетта" может скрыто указывать на пропаганду доведения до самоубийства, "Тихий дон" и "Заводной апельсин" призывают к сексуальному насилию, а "Собор Парижской Богоматери" оскорбляет чувства верующих.
Не обошли стороной РКС и детские книги. Естественным оказался вопрос, а не пропагандирует ли "Дядя Федор, пес и кот" бродяжнический образ жизни?
Опубликовано: Максим Алексеев
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