Книжный союз попросил проверить Дядю Федора на пропаганду бродяжничества

Российский книжный союз попросил депутата Хинштейна проверить классические произведения на соответствие нормам пропаганды моральных ценностей.

Российский книжный союз, объединяющий все крупные издательства страны обратился к председателю комитета Государственной думы Александру Хинштейну с просьбой разъяснить, какие литературные произведения могут попасть под инициированный им законопроект о "нормах пропаганды моральных ценностей".

РКС перечислил почти три десятка произведений, которые тем или иным образом попадают "под подозрение". Например "Ромео и Джульетта" может скрыто указывать на пропаганду доведения до самоубийства, "Тихий дон" и "Заводной апельсин" призывают к сексуальному насилию, а "Собор Парижской Богоматери" оскорбляет чувства верующих.

Не обошли стороной РКС и детские книги. Естественным оказался вопрос, а не пропагандирует ли "Дядя Федор, пес и кот" бродяжнический образ жизни?