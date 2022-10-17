Минобороны РБ: в республику из России прибудут танки и боевые бронированные машины

В Беларусь из России прибудут танки и боевые бронированные машины заявили в Минобороны республики.

В понедельник днем помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко сообщил, что в Беларусь в рамках развертываемой белорусско-российской группировки войск из РФ прибудут около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и миномётов калибром более 100 м. Об этом он написал сегодня в Twitter.

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко 10 октября сообщил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства.