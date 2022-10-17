Белый дом призвал Китай и Индию предостеречь Россию от использования ядерного оружия на Украине
2022-10-17
15:29
Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан подтвердил в интервью CNN в воскресенье, 16 октября, что Соединенные Штаты отреагируют на любое применение Россией ядерного оружия в Украине, независимо от формы или цели.
Джейка Салливана, советника по национальной безопасности президента США Джо Байдена, в воскресенье спросили на CNN, отреагируют ли Соединенные Штаты на любое применение ядерного оружия Россией.
"Применение ядерного оружия на поле боя в Украине — это применение ядерного оружия на поле боя в Украине, и мы не намерены здесь применять тактику салями", — оценил Салливан.
Как добавил американский чиновник, на Черном море также находятся порты в Одессе и других городов, из которых украинцы в настоящее время экспортируют зерно".
"Я считаю, что представление о том, что есть какие-то различия в использовании ядерного оружия, опасно", - отметил Джейк Салливан.
Он добавил, что "Соединенные Штаты, работая с союзниками и партнерами по НАТО и другими ответственными странами по всему миру, включая Китай и Индию, обязаны послать России очень четкий и сильный сигнал о том, что ей не следует рассматривать возможность использования ядерного оружия в этом конфликте".
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны России: ВС РФ продолжили ракетные удары по Украине, достигнув всех целей
ГРУ Минобороны Украины объявило награду в $100 000 за Стрелкова-Гиркина
Financial Times: Евросоюз хочет установить потолок цен на весь закупаемый газ
Скелет покойного дяди превратился в удивительную и жутковатую гитару Принца Миднайта
Удары дронов «Герань-2» пришлись по зданию «Укрэнерго»