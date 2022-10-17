В Беларусь прибудут до 9 тысяч российских солдат для формирования региональной группировки войск
2022-10-17
15:39
В рамках формирования региональной группировки войск в Беларусь прибудут до 9 тысяч солдат.
Российское информационное агентство РИА Новости, ссылаясь на заявление Минобороны Беларуси, сообщает о количестве солдат, которые отправятся в Беларусь.
Всего должны прибыть до 9 тысяч военнослужащих, а также 200 бронемашин и еще 100 крупнокалиберных орудий и минометов.
Также прибудут тяжелая техника - всего 170 танков, сообщает источник. Все эти силы будут формировать региональную группировку войск.
"В белорусском минобороны сообщили, что из России в рамках региональной группировки войск прибудут до 9 тыс человек личного состава, около 170 танков, до 200 боевых бронемашин и до 100 орудий и миномётов калибром более 100 мм", - заявляет РИА.
Напомним, что ранее президент Беларуси объявил о создании совместной с Россией группировки войск.
Опубликовано: Николай Скира
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