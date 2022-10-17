В Беларусь прибудут до 9 тысяч российских солдат для формирования региональной группировки войск

В рамках формирования региональной группировки войск в Беларусь прибудут до 9 тысяч солдат.

Российское информационное агентство РИА Новости, ссылаясь на заявление Минобороны Беларуси, сообщает о количестве солдат, которые отправятся в Беларусь.

Всего должны прибыть до 9 тысяч военнослужащих, а также 200 бронемашин и еще 100 крупнокалиберных орудий и минометов.

Также прибудут тяжелая техника - всего 170 танков, сообщает источник. Все эти силы будут формировать региональную группировку войск.

"В белорусском минобороны сообщили, что из России в рамках региональной группировки войск прибудут до 9 тыс человек личного состава, около 170 танков, до 200 боевых бронемашин и до 100 орудий и миномётов калибром более 100 мм", - заявляет РИА.

Напомним, что ранее президент Беларуси объявил о создании совместной с Россией группировки войск.