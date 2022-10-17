В Швеции новый премьер-министр и самое «правое» правительство в истории

58-летний экономист Ульф Кристерссон из Умеренной коалиционной партии" был избран новым премьер-министром Швеции парламентом Риксдага в понедельник. Политик возглавит правое правительство.

За кандидатуру Кристерссона проголосовали 176 депутатов от Умеренной коалиционной партии, а также христианских демократов и либералов . Эти группы сформируют правительство меньшинства, поддерживаемое в парламенте антииммигрантской партией шведских демократов. Ее представители должны получить должности в аппарате премьер-министра.

"У нас много кризисов одновременно: стрельба, безопасность в регионе, высокие цены на энергоносители. Мы сделаем все, чтобы решить проблемы как можно скорее", - объявил Кристерссон после победы в голосовании.

Политик во вторник представит в Риксдаге и представит состав правительства, а также будет принят королем Швеции Карлом XVI Густавом.

173 депутата от левоцентристской и левой оппозиции выступили против Кристерссона.

"Это будет самое правоконсервативное правительство в истории шведской демократии. Мои родители бежали из Ирана от режима, они никогда не думали, что в Швеции возможно авторитарное правление", - предупредил лидер Левой партии Нуши Дадгостар.

Кристерссон – опытный политик, он начал свою карьеру в составе молодежной группы партии, затем стал ее руководителем, а с 1991 года является депутатом от Умеренной коалиционной партии. В 2006–2010 годах он был членом совета по социальным вопросам города Стокгольма, а в 2010–2014 годах министром социального обеспечения в канцелярии премьер-министра Фредрика Рейнфельдта.

Новый премьер считается сторонником неолиберализма, он является автором книги "Неработающее поколение", в которой утверждал, что шведская модель социального государства вынуждает людей быть пассивными.

В частном порядке кандидат в премьер-министры живет в Странгнасе под Стокгольмом, где он живет со своей женой Биргиттой Эд, получившей образование протестантского пастора, и тремя приемными дочерьми из Китая. В 2003-2005 годах политик был главой ассоциации "Центр усыновления", посредника в зарубежных усыновлениях.