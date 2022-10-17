Глава БНД предполагает, что война на Украине продолжится в следующем году

Федеральная разведывательная служба ФРГ (БНД) ожидает продолжения войны на Украине в следующем году, сообщил ее директор Бруно Каль в понедельник.

«Обе стороны конфликта в войне на Украине все еще ищут решение на поле боя», — заявил в понедельник президент БНД Бруно Каль на публичных слушаниях в комитете парламентского контроля Бундестага. «Боевые действия почти наверняка продолжатся в следующем году».

Президент России Владимир Путин обеспокоен восприятием России как сверхдержавы, заявил Каль. В «расчете затрат и выгод» он был готов «принять военные, экономические и политические издержки войны против Украины», считает он. Потому что ему казалось, что «издержки для России в будущем будут значительно выше (...), что станет результатом дальнейшего сближения Украины с Западом и НАТО».

Россия также оставляет за собой право впервые применить ядерное оружие. «В ограниченном регионе сценарии их можно использовать, чтобы компенсировать превосходство противника в обычных вооружениях и иметь возможность доминировать в военной эскалации», — сказал Каль. Цель состояла бы в том, чтобы «заставить противника вернуться за стол переговоров путем эскалации применения стратегического ядерного оружия, а затем заставить его согласиться на продиктованный мир».

Однако Каль не увидел заинтересованности Путина в реальном переговорном решении в переговорах с Западом. Потому что для него «главной угрозой» является распространение «западной социальной модели свободы и демократии». С его точки зрения, это угрожает его правлению «экзистенциально». В конечном счете, Путин озабочен конфликтом «прежде всего не о государственной территории Украины (...) Он об объявлении войны всему западному свободному и демократическому миру», считает глава БНД.

Публичные слушания президентов германских спецслужб проходят раз в год в Комитете парламентского контроля. Помимо босса БНД Каля, на вопросы депутатов в понедельник ответят президент Управления по защите конституции Томас Хальденванг и президент Службы военной контрразведки Мартина Розенберг.