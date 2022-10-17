Звезда картины Полицейские с Рублёвки Попов приобрёл таунхаус в Подмосковье стоимостью в 14 000 000 рублей

Актёр и юморист Роман Попов взял ипотеку в 14 000 000 российских рублей для того, чтобы купить особняк в Подмосковье.

Звезда многосерийной картины "Полицейские с рублевки" Роман Попов приобрёл таунхаус под Москвой, для чего вынужден был взять ипотеку в 14 000 000 российских рублей.

Похвастаться новой недвижимостью актёр пришёл на передачу "Звёзды сошлись" с Лерой Кудрявцевой.

37-летний артист поведал, что в доме 3 этажа, а площадь его составляет 330 м в кв.. Находится особняк в 6,5 км от МКАД.

Когда будет праздновать новоселье резидент "Comedy Club" не в курсе, так как там полным ходом идёт ремонт.