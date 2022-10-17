Звезда картины Полицейские с Рублёвки Попов приобрёл таунхаус в Подмосковье стоимостью в 14 000 000 рублей
2022-10-17
16:08
Актёр и юморист Роман Попов взял ипотеку в 14 000 000 российских рублей для того, чтобы купить особняк в Подмосковье.
Звезда многосерийной картины "Полицейские с рублевки" Роман Попов приобрёл таунхаус под Москвой, для чего вынужден был взять ипотеку в 14 000 000 российских рублей.
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Опубликовано: Наталья Гончарова
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