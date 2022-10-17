Тележурналистка Овсянникова, протестовавшая против войны в Украине, бежала из России прихватив с собой дочь
2022-10-17
16:33
По сообщению германского издания Бильд репортерша Марина Овсянникова оставила Российскую Федерацию вместе с дочерью.
Марина Овсянникова стала известна широкой публике когда во время прямого эфира программы Время появилась в кадре держа плакат против войны в Украине.
После несанкционированного протеста женщину уволили с работы на Первом канале, в ее отношении начались выдвигаться уголовные обвинения.
Адвокат Овсянниковой Дмитрий Сахатов заявил AFP, что сейчас Марина с дочерью в европе, с ними все в порядке.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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