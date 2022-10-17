Против Смольянинова возбуждено дело по поводу дискредитациии ВС РФ
2022-10-17
16:42
Артур Смольянинов, покинувший РФ после объявления о частичной мобилизации, стал фигурантом административного дела.
Звезда отечественного экрана и сцены Артур Смольянинов, покинувший Россию с началом частичной мобилизации, заинтересовал правоохранительные органы.
Пресс-служба Гагаринского суда российской столицы информирует, что на известного артиста составлен административный протокол в связи с дискредитацией им российской армии.
Дело Смольянинова поступило в судебную инстанцию 17 октября. Дата разбирательства по данному поводу пока не назначена.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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