Против Смольянинова возбуждено дело по поводу дискредитациии ВС РФ

Артур Смольянинов, покинувший РФ после объявления о частичной мобилизации, стал фигурантом административного дела.

Звезда отечественного экрана и сцены Артур Смольянинов, покинувший Россию с началом частичной мобилизации, заинтересовал правоохранительные органы.

Пресс-служба Гагаринского суда российской столицы информирует, что на известного артиста составлен административный протокол в связи с дискредитацией им российской армии.

Дело Смольянинова поступило в судебную инстанцию 17 октября. Дата разбирательства по данному поводу пока не назначена.