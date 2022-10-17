Против Смольянинова возбуждено дело по поводу дискредитациии ВС РФ

2022-10-17

16:42

Артур Смольянинов, покинувший РФ после объявления о частичной мобилизации, стал фигурантом административного дела.

Звезда отечественного экрана и сцены Артур Смольянинов, покинувший Россию с началом частичной мобилизации, заинтересовал правоохранительные органы.

Пресс-служба Гагаринского суда российской столицы информирует, что на известного артиста составлен административный протокол в связи с дискредитацией им российской армии.

Дело Смольянинова поступило в судебную инстанцию 17 октября. Дата разбирательства по данному поводу пока не назначена.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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