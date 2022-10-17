Президент Молдовы заявила об усилении проверок россиян на границе
2022-10-17
16:44
Майя Санду рассказала, что россияне, въезжающие в Молдову будут подвергаться дополнительной проверке.
Europa.fm передает, что в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили лидер Молдовы Майя Санду заявила, что россияне, прибывающие в страну будут дополнительно проверяться спецслужбами.
"Риски для безопасности страны сегодня как никогда высоки. Поэтому важно своевременно выявить людей, приехавших в страну с целью дестабилизации обстановки", - сказала Санду.
Президент Молдовы подчеркнула, что ситуация в стране находится под полным контролем.
Опубликовано: Максим Алексеев
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