Президент Молдовы заявила об усилении проверок россиян на границе

2022-10-17

16:44

Майя Санду рассказала, что россияне, въезжающие в Молдову будут подвергаться дополнительной проверке.

Europa.fm передает, что в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили лидер Молдовы Майя Санду заявила, что россияне, прибывающие в страну будут дополнительно проверяться спецслужбами.

"Риски для безопасности страны сегодня как никогда высоки. Поэтому важно своевременно выявить людей, приехавших в страну с целью дестабилизации обстановки", - сказала Санду.

Президент Молдовы подчеркнула, что ситуация в стране находится под полным контролем.

Опубликовано: Максим Алексеев







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: