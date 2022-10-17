Президент Молдовы заявила об усилении проверок россиян на границе

Майя Санду рассказала, что россияне, въезжающие в Молдову будут подвергаться дополнительной проверке.

Europa.fm передает, что в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили лидер Молдовы Майя Санду заявила, что россияне, прибывающие в страну будут дополнительно проверяться спецслужбами.

"Риски для безопасности страны сегодня как никогда высоки. Поэтому важно своевременно выявить людей, приехавших в страну с целью дестабилизации обстановки", - сказала Санду.

Президент Молдовы подчеркнула, что ситуация в стране находится под полным контролем.