Балканские государства отказались от участия в Евровидении

2022-10-17

16:54

Страны Балканского полуострова отказались отправлять своего участника на международный конкурс "Евровидение 2023", так как конкурс перестал был интересен им.

Черногория, Болгария, Босния и Герцоговина и Северная Македония не намерены принимать участие в международном музыкальном конкурсе "Евровидение 2023".

Все эти страны сошлись во мнении, что мероприятие не представляет более интереса для них.

Кроме того, государства испытывают финансовые сложности, а взнос для участия в конкурсе, проживание представителя в Великобритании, где будет проходить международное событие, стоит неоправданно дорого.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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