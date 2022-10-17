Балканские государства отказались от участия в Евровидении

Страны Балканского полуострова отказались отправлять своего участника на международный конкурс "Евровидение 2023", так как конкурс перестал был интересен им.

Черногория, Болгария, Босния и Герцоговина и Северная Македония не намерены принимать участие в международном музыкальном конкурсе "Евровидение 2023".

Все эти страны сошлись во мнении, что мероприятие не представляет более интереса для них.

Кроме того, государства испытывают финансовые сложности, а взнос для участия в конкурсе, проживание представителя в Великобритании, где будет проходить международное событие, стоит неоправданно дорого.