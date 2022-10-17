ГРУ Минобороны Украины объявило награду в $100 000 за Стрелкова-Гиркина
2022-10-17
16:55
Главное разведывательное управление Минобороны Украины объявило награду в 100 тысяч долларов за Игоря Гиркина. Бывший агент ФСБ России обвиняется в террористической деятельности, убийствах и пытках, пишет "Интерфакс-Украина".
Главное разведывательное управление Минобороны Украины назначило награду за поимку Игоря Гиркина (Стрелкова) в украинское рабство. Человек, который найдет бывшего агента ФСБ, сейчас воюющего на стороне России в Украине, получит награду в размере 100 000 долларов.
Информацию о розыске Игоря Гиркина и планируемом вознаграждении в Telegram разместило Главное разведывательное управление Минобороны Украины.
"Известно, что один из самых известных террористов решил возобновить свое участие в войне против нашей страны", — говорится в сообщении.
Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура возбудили в отношении Гиркина многочисленные уголовные дела, касающиеся, среди прочего, террористической деятельности, пыток и убийств.
Нидерланды также разыскивают его за обвинения в том, что он сбил пассажирский самолет Боинг 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур над Донецкой областью в июле 2014 года. Все пассажиры (283 человека) и весь экипаж (15 человек) тогда погибли.
Опубликовано: Николай Скира
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