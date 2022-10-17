ГРУ Минобороны Украины объявило награду в $100 000 за Стрелкова-Гиркина

Главное разведывательное управление Минобороны Украины объявило награду в 100 тысяч долларов за Игоря Гиркина. Бывший агент ФСБ России обвиняется в террористической деятельности, убийствах и пытках, пишет "Интерфакс-Украина".

Главное разведывательное управление Минобороны Украины назначило награду за поимку Игоря Гиркина (Стрелкова) в украинское рабство. Человек, который найдет бывшего агента ФСБ, сейчас воюющего на стороне России в Украине, получит награду в размере 100 000 долларов.

Информацию о розыске Игоря Гиркина и планируемом вознаграждении в Telegram разместило Главное разведывательное управление Минобороны Украины.

"Известно, что один из самых известных террористов решил возобновить свое участие в войне против нашей страны", — говорится в сообщении.

Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура возбудили в отношении Гиркина многочисленные уголовные дела, касающиеся, среди прочего, террористической деятельности, пыток и убийств.

Нидерланды также разыскивают его за обвинения в том, что он сбил пассажирский самолет Боинг 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур над Донецкой областью в июле 2014 года. Все пассажиры (283 человека) и весь экипаж (15 человек) тогда погибли.