Daily Mail: президента США Байдена раскритиковали за вмешательство в британскую политику

Заявление президента США Джо Байдена по поводу экономической политики премьер-министра Великобритании Лиз Трасс вызвало немало шума и задело высокопоставленных британских чиновников.

Представители Консервативной партии Великобритании порекомендовали президенту США Джо Байден «не лезть в британские дела со своими рекомендациями». Ранее Байден заявил, что шокирован мини-бюджетом британского правительства, а также отказ от заморозки корпоративного налога.

Байден назвал действия правительства Великобритании «ошибкой», а также добавил, что снижение налога для сверхбогатых несвоевременный шаг британского премьера. При этом президент США добавил, что решение должно принимать правительство Великобритании, а не он.

В тоже время Байден заявил, что в США «чертовски сильная экономика», а ситуация с инфляцией «бывает и хуже, как в Европе». Проблему отсутствия экономического роста Байден списал на «политику не столько в США, сколько в других странах».

Ряду британских политиков, мягко говоря, не понравились заявления Байдена. Так, депутат от Южного Танета Крейг Макинлей напомнил Байдену американское вмешательство США в политику Великобритании в 2016 году, когда Обама пытался раскритиковать брексит. Это закончилось дипломатическим скандалом.