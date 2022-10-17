Daily Mail: президента США Байдена раскритиковали за вмешательство в британскую политику
2022-10-17
17:00
Заявление президента США Джо Байдена по поводу экономической политики премьер-министра Великобритании Лиз Трасс вызвало немало шума и задело высокопоставленных британских чиновников.
Представители Консервативной партии Великобритании порекомендовали президенту США Джо Байден «не лезть в британские дела со своими рекомендациями». Ранее Байден заявил, что шокирован мини-бюджетом британского правительства, а также отказ от заморозки корпоративного налога.
Байден назвал действия правительства Великобритании «ошибкой», а также добавил, что снижение налога для сверхбогатых несвоевременный шаг британского премьера. При этом президент США добавил, что решение должно принимать правительство Великобритании, а не он.
В тоже время Байден заявил, что в США «чертовски сильная экономика», а ситуация с инфляцией «бывает и хуже, как в Европе». Проблему отсутствия экономического роста Байден списал на «политику не столько в США, сколько в других странах».
Ряду британских политиков, мягко говоря, не понравились заявления Байдена. Так, депутат от Южного Танета Крейг Макинлей напомнил Байдену американское вмешательство США в политику Великобритании в 2016 году, когда Обама пытался раскритиковать брексит. Это закончилось дипломатическим скандалом.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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