Весельчаки из Авчтралии решили, что затопленные улицы прекрасно подойдут для водных видов спорта
2022-10-17
17:01
Кому-то затопленные улицы могут сильно подпортить настроение, но только не этим весельчакам из Австралии.
Вместо того, чтобы ругать погоду, можно заняться экстремальными видами спорта и прокатиться по самой обычной дороге на водной доске.
Зрители, посмотревшие видеоролик, по достоинству оценили странную забаву, а австралийцы добавили, что такое катание является ещё и довольно мудрым — не нужно опасаться крокодилов.
Опубликовано: Антон Райт
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