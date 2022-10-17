Весельчаки из Авчтралии решили, что затопленные улицы прекрасно подойдут для водных видов спорта

2022-10-17

17:01

Кому-то затопленные улицы могут сильно подпортить настроение, но только не этим весельчакам из Австралии.

Вместо того, чтобы ругать погоду, можно заняться экстремальными видами спорта и прокатиться по самой обычной дороге на водной доске.

водные лыжи на улице

Зрители, посмотревшие видеоролик, по достоинству оценили странную забаву, а австралийцы добавили, что такое катание является ещё и довольно мудрым — не нужно опасаться крокодилов.

Опубликовано: Антон Райт







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