Борисова окрестила покинувших РФ звёзд продавшими совесть и честь
2022-10-17
17:08
Дана Борисова возмутилась поведению некоторых известных личностей, которые покинули Россию. Не пощадила "грозная" ведущая ни Аллу Пугачёву, ни Алексея Панина, ни других знаменитостей.
Ведущая телевидения Дана Борисова в интервью "ФедералПресс" сообщила о своём отношении к отечественным знаменитостям, включая Аллу Пугачеву, Алексея Панина и других, что покинули родину, а теперь сетуют на проблемы с финансами.
Борисова убеждена, что эти звёзды "и совесть, и честь они продали".
Дана призналась, что ей больно за то, как ведут себя известные личности, покинувшие родное государство
Звезда экрана уверена, что такие артисты не нужны на чужбине.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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