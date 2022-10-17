Борисова окрестила покинувших РФ звёзд продавшими совесть и честь

Дана Борисова возмутилась поведению некоторых известных личностей, которые покинули Россию. Не пощадила "грозная" ведущая ни Аллу Пугачёву, ни Алексея Панина, ни других знаменитостей.

Ведущая телевидения Дана Борисова в интервью "ФедералПресс" сообщила о своём отношении к отечественным знаменитостям, включая Аллу Пугачеву, Алексея Панина и других, что покинули родину, а теперь сетуют на проблемы с финансами.

Борисова убеждена, что эти звёзды "и совесть, и честь они продали".

Дана призналась, что ей больно за то, как ведут себя известные личности, покинувшие родное государство

Звезда экрана уверена, что такие артисты не нужны на чужбине.