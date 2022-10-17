Минобороны РБ: Беларусь доставляет за собой право на превентивные меры для избежания нападения
2022-10-17
17:27
В Минобороны Беларуси заявили о возможном принятии превентивных мер в случае угрозы.
Глава Министерства обороны Беларуси Виктор Хренин высказался о ситуации, которая складывается на границе государства.
По словам министра обороны страны, делается все возможное для того, чтобы не допустить развязывания конфликта на территории Беларуси.
При этом, отметил Хренин, Беларусь имеет право принять превентивные меры для недопущения нападения.
"Мы проводим комплекс прежде всего превентивных мероприятий для выполнения той задачи, которую поставил глава государства. Прежде всего, не допустить развязывания вооруженного конфликта на территории Беларуси", - заявил Хренин.
Опубликовано: Николай Скира
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