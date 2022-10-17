FT: США и Британия договорились усиленно сотрудничать по санкциям против РФ
2022-10-17
17:46
Издание Financial Times сообщило о сотрудничестве Лондона и Вашингтона в сфере антироссийских санкций.
Вечером 17 октября международная газета Financial Times со ссылкой на совместное заявление правительств Соединённых Штатов и Великобритании сообщило, что сегодня США и Британия пришли к соглашению о более интенсивном сотрудничестве с сфере введения новых и усиления старых антироссийских санкций.
Накануне журналисты Financial Times также опубликовали статью, в которой заявили о призыве администрации Европейского союза ко всем партнёрам придерживаться более конкретной позиции относительно санкций против России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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