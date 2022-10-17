Минобороны Беларуси: войска России и РБ проведут учения со стрельбой и пуском ракет

В Минобороны Беларуси рассказали о подготовке тактических учений российских и белорусских военных в рамках развёртывания совместной региональной группировки войск.

17 октября Министерство обороны Республики Беларусь обнародовало пресс-релиз, в рамках которого сообщило, что совместная региональная группировка войск Союзного государства, состоящая из российских и белорусских военных, намеревается провести тактические учения на территории Беларуси.

В белорусском Минобороны отметили, что в рамках учений будут осуществляться мероприятия с боевой стрельбой и учебным пуском управляемых зенитных ракет.