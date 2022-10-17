Минобороны Беларуси: войска России и РБ проведут учения со стрельбой и пуском ракет
2022-10-17
17:59
В Минобороны Беларуси рассказали о подготовке тактических учений российских и белорусских военных в рамках развёртывания совместной региональной группировки войск.
17 октября Министерство обороны Республики Беларусь обнародовало пресс-релиз, в рамках которого сообщило, что совместная региональная группировка войск Союзного государства, состоящая из российских и белорусских военных, намеревается провести тактические учения на территории Беларуси.
В белорусском Минобороны отметили, что в рамках учений будут осуществляться мероприятия с боевой стрельбой и учебным пуском управляемых зенитных ракет.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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