Шахназаров рассказал, о чём переживают уехавшие за рубеж звёзды
2022-10-17
18:14
Блогер и писатель Михаил Шахназаров в курсе переживаний покинувших РФ знаменитостей.
Публицист Михаил Шахназаров убеждён, что покинувшие страну знаменитости больше всего переживают за то, что им не удастся заработать на "голубых огоньках".
Блогер уверен, что заменить таких звёзд сцены очень просто.
Вместо завсегдатаев новогодних передач выступить могут малоизвестные, но талантливые и привлекательные артисты, которых в стране с лихвой.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны России: ВС РФ продолжили ракетные удары по Украине, достигнув всех целей
Смольянинов возмущён тем, что на него завели дело
Financial Times: Евросоюз хочет установить потолок цен на весь закупаемый газ
Bloomberg: Германии грозит потеря $85 млрд ежегодно из-за экономического кризиса
Удары дронов «Герань-2» пришлись по зданию «Укрэнерго»