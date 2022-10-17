Шахназаров рассказал, о чём переживают уехавшие за рубеж звёзды

Блогер и писатель Михаил Шахназаров в курсе переживаний покинувших РФ знаменитостей.

Публицист Михаил Шахназаров убеждён, что покинувшие страну знаменитости больше всего переживают за то, что им не удастся заработать на "голубых огоньках".

Блогер уверен, что заменить таких звёзд сцены очень просто.

Вместо завсегдатаев новогодних передач выступить могут малоизвестные, но талантливые и привлекательные артисты, которых в стране с лихвой.