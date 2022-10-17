TAC: у Путина нет ни одной причины применять ядерное оружие РФ в Украине

Издание The American Conservative утверждает, что на Западе распространено мнение о намерениях Владимира Путина задействовать ядерные вооружения в спецоперации, однако данная позиция далека от действительности.

17 октября экс-представитель Госдепа США Питер ван Бюрен опубликовал статью для газеты The American Conservative, где сообщил, что риторика западных лидеров о планах Владимира Путина использовать ядерное оружие в Украине является заблуждением, поскольку Россия могла бы пойти на подобные меры лишь в случае, если бы начала терпеть поражение в спецоперации.

Питер ван Бюрен напоминает, что сейчас российские войска далеки от поражения на территории Украины и поступательно добиваются всех поставленных Путиным целей, что исключает задействование ядерного вооружения.