Смольянинов возмущён тем, что на него завели дело
2022-10-17
18:35
Актёр Артур Смольянинов резко отреагировал на то, что на него заведено администативное дело по поводу дискредитации российской армии.
Звезда отечественной сцены и экрана Артур Смолянинов резко ответил, узнав, что на него завели административное дело о дискредитации Военных Сил России, о чём информирует Телеграм-канал "Осторожно, новости".
Смольянинов покинул Россию после того, как в стране запустили частичную мобилизацию.
Артист заявил, что законы в РФ "преступные". Он убеждён, что они не обладают для него ни моральной, ни юридической силой.
По поводу заведения на него дела, актёр ответил, что у него поводов грустить, как и радоваться нет.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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