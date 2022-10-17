Смольянинов возмущён тем, что на него завели дело

Актёр Артур Смольянинов резко отреагировал на то, что на него заведено администативное дело по поводу дискредитации российской армии.

Звезда отечественной сцены и экрана Артур Смолянинов резко ответил, узнав, что на него завели административное дело о дискредитации Военных Сил России, о чём информирует Телеграм-канал "Осторожно, новости".

Смольянинов покинул Россию после того, как в стране запустили частичную мобилизацию.

Артист заявил, что законы в РФ "преступные". Он убеждён, что они не обладают для него ни моральной, ни юридической силой.

По поводу заведения на него дела, актёр ответил, что у него поводов грустить, как и радоваться нет.