Впервые в истории на Аляске отменен лов краба-стригуна

Впервые в истории Аляски отменили лов краба-стригуна. Совет по рыболовству Аляски и Совет по управлению рыболовством в северной части Тихого океана объявили на прошлой неделе, что популяция краба-стригуна в Беринговом море резко сократилась.

В настоящее время он ниже нормативного порога для начала лова.

По оценке Бенджамина Дейли из Департамента рыболовства и охоты Аляски, популяция краба-стригуна сократилась примерно с 8 миллиардов в 2018 году до 1 миллиарда в 2021 году.

Краб-стригун, безусловно, является самым многочисленным из всех видов крабов Берингова моря, которые вылавливаются в коммерческих целях. Примечателен шок от сокращения его популяции на миллиарды.

В официальном сообщении ведомства говорится, что популяция краба-стригуна в настоящее время ниже нормативного порога для открытия промысла. Это произошло впервые в истории Аляски.

Ученые не знают, что именно стоит за вымиранием краба. Марк Штихерт, координатор по рыболовству и управлению ракообразными на Аляске, сказал, что в океанах вылавливается больше крабов, чем рождается. Многие оспаривают эту теорию, утверждая, что масштаб явления слишком велик, чтобы его можно было назвать "переловом".

Ученые также принимают во внимание глобальное потепление или болезни. Майкл Литцов, директор лаборатории Kodiak в NOAA Fisheries, является сторонником теории изменения климата.

Снежные крабы относятся к холодноводным видам и встречаются в основном в районах, где температура воды опускается ниже 2 градусов по Цельсию. Когда океаны нагреваются и морской лед исчезает, у крабов нет условий для размножения.