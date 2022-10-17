Маск: потеря Россией Крыма станет причиной применения ядерного оружия
2022-10-17
18:52
Илон Маск заявил, что Россия применит ядерное оружие, если будет угроза потерять Крым.
В понедельник днем РИА Новости сообщили, что американский миллиардер основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в своем Twitter аккаунте признал Крым частью России и уверен, что РФ применит ядерное оружие, если будет угроза потерять полуостров. Маск сравнил потерю российской стороной полуострова с отказом США от Гавайев и Перл-Харбора.
Крым также имеет решающее значение для национальной безопасности России, так как это ее южная военно-морская база и если России будет грозить уничтожение ее армии и полное поражение от НАТО, то она применит ядерное оружие, а НАТО тогда ответит ядерным оружием и цивилизации придет конец, заключил Маск.
Опубликовано: Елена Калиновская
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