Топалов рассказал, что входит в совет экспертов по криптовалюте в ГД РФ

2022-10-17

18:52

Влад Топалов, известный как экс-солист группы "Smash", рассказал как принимал участие в заседании ГД РФ совета по регулированию криптовалют.

Экс-вокалист музыкального коллектива "Smash!" входит в экспертный совет, о чём сообщает Телеграм-канал "Super.ru".

Теперь законодатели, инвесторы и иные участники рынка обсуждают вопросы на специальной площадке.

Создатели Телеграм-канала шутят, вспоминая, как супруга новоиспечённого эксперта Регина Тодоренко сокрушалась, что потеряла на криптовалюте почти 3 000 000 российских рублей. Где же был Топалов тогда?

Опубликовано: Наталья Гончарова







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