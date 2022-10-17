Топалов рассказал, что входит в совет экспертов по криптовалюте в ГД РФ
2022-10-17
18:52
Влад Топалов, известный как экс-солист группы "Smash", рассказал как принимал участие в заседании ГД РФ совета по регулированию криптовалют.
Экс-вокалист музыкального коллектива "Smash!" входит в экспертный совет, о чём сообщает Телеграм-канал "Super.ru".
Теперь законодатели, инвесторы и иные участники рынка обсуждают вопросы на специальной площадке.
Создатели Телеграм-канала шутят, вспоминая, как супруга новоиспечённого эксперта Регина Тодоренко сокрушалась, что потеряла на криптовалюте почти 3 000 000 российских рублей. Где же был Топалов тогда?
Опубликовано: Наталья Гончарова
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