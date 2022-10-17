Огородники с опытом рассказали, как хранить капусту кольраби, что бы использовать ее до весны
2022-10-17
18:54
Капуста кольраби отличается устойчивостью к неблагоприятным условиям и стойкостью к болезням. Выращивать ее научились даже в районах Крайнего Севера.
В России выращивают два вида стеблеплодов: с кремовой и фиолетовой кожицей.
Для длительного хранения выбирать нужно сорта среднего и позднего созревания с темной кожурой.
Правильная уборка урожая:
От того, насколько правильно собраны стеблеплоды, зависит и их степень сохранности.
Существует ряд условий, которые необходимо соблюдать:
Уборку плодов следует провести как можно позже, но до наступления заморозков ниже -3°С.
Плоды к этому моменту должны достигать в диаметре 6–9 см. Более крупные экземпляры теряют вкусовые качества и становятся жесткими.
Выкапывать капусту нужно вместе с корнем, не повреждая верхушку.
У выкопанных плодов листья аккуратно срезают. После этого капусту отправляют на хранение.
Эти места очень хорошо подходят для хранения большого урожая, если:
Температура в них не опускается ниже +1°С.
Поддерживается влажность на уровне 85–95%.
Хранить можно:
Разложив на полках (хранение около 3 недель).
Воткнув корнями в слой влажного песка не менее 7 см толщиной, насыпанного на полу таким образом, чтобы кочаны не касались друг друга (так могут храниться 2–3 месяца).
На лоджии или застекленной веранде:
Если в данном помещении поддерживаются параметры температуры и влажности как в погребе, то корнеплоды можно хранить, подвесив вверх корнями на бельевые веревки на небольшом расстоянии друг от друга.
Можно разместить кольраби в широком деревянном ящике, сохраняя между ними свободное пространство в несколько сантиметров.
На лоджии капуста может храниться около месяца.
Часть кочанов можно заморозить:
Плоды моем и очищаем от кожуры. Нарезаем небольшими брусочками. Несколько минут бланшируем в кипятке.
Сливаем в дуршлаг и срезу же погружаем в ледяную воду.
После этого складываем в пакеты и отправляем в глубокую заморозку (от -18° до -26°С).
В таком виде продукт может храниться до полугода и использоваться для приготовления вторых блюд.
Сохранить в течение нескольких месяцев плоды не слишком сложно. Важно точно соблюдать необходимые условия и периодически проверять состояние плодов.
Опубликовано: Ангелина Крент
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Самолёт Су-34 упал на жилые дома в Ейске Краснодарского края, пилоты катапультировались
Кок: Германия, Швеция и Дания совместно расследуют ЧП на «Северных потоках»
Financial Times: Евросоюз хочет установить потолок цен на весь закупаемый газ
Серия взрывов в Киеве произошла на фоне третьей за день воздушной тревоги
Удары дронов «Герань-2» пришлись по зданию «Укрэнерго»