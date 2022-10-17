Огородники с опытом рассказали, как хранить капусту кольраби, что бы использовать ее до весны

Капуста кольраби отличается устойчивостью к неблагоприятным условиям и стойкостью к болезням. Выращивать ее научились даже в районах Крайнего Севера.

В России выращивают два вида стеблеплодов: с кремовой и фиолетовой кожицей.

Для длительного хранения выбирать нужно сорта среднего и позднего созревания с темной кожурой.

Правильная уборка урожая:

От того, насколько правильно собраны стеблеплоды, зависит и их степень сохранности.

Существует ряд условий, которые необходимо соблюдать:

Уборку плодов следует провести как можно позже, но до наступления заморозков ниже -3°С.

Плоды к этому моменту должны достигать в диаметре 6–9 см. Более крупные экземпляры теряют вкусовые качества и становятся жесткими.

Выкапывать капусту нужно вместе с корнем, не повреждая верхушку.

У выкопанных плодов листья аккуратно срезают. После этого капусту отправляют на хранение.

Эти места очень хорошо подходят для хранения большого урожая, если:

Температура в них не опускается ниже +1°С.

Поддерживается влажность на уровне 85–95%.

Хранить можно:

Разложив на полках (хранение около 3 недель).

Воткнув корнями в слой влажного песка не менее 7 см толщиной, насыпанного на полу таким образом, чтобы кочаны не касались друг друга (так могут храниться 2–3 месяца).

На лоджии или застекленной веранде:

Если в данном помещении поддерживаются параметры температуры и влажности как в погребе, то корнеплоды можно хранить, подвесив вверх корнями на бельевые веревки на небольшом расстоянии друг от друга.

Можно разместить кольраби в широком деревянном ящике, сохраняя между ними свободное пространство в несколько сантиметров.

На лоджии капуста может храниться около месяца.

Часть кочанов можно заморозить:

Плоды моем и очищаем от кожуры. Нарезаем небольшими брусочками. Несколько минут бланшируем в кипятке.

Сливаем в дуршлаг и срезу же погружаем в ледяную воду.

После этого складываем в пакеты и отправляем в глубокую заморозку (от -18° до -26°С).

В таком виде продукт может храниться до полугода и использоваться для приготовления вторых блюд.

Сохранить в течение нескольких месяцев плоды не слишком сложно. Важно точно соблюдать необходимые условия и периодически проверять состояние плодов.