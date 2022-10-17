Шестерых россиян арестовали в Норвегии за незаконную фотосъемку секретных объектов
2022-10-17
19:02
Четверо россиян, трое мужчин и женщина, задержаны в Мушёэне на северо-западе Норвегии по подозрению в фотографировании охраняемых объектов.
Суд арестовал их на семь дней, сообщила норвежская полиция в понедельник, 17 октября.
По словам Гауте Ридмарка из норвежской полиции, при досмотре автомобиля с российской регистрацией было обнаружено много фототехники и фотоматериалов.
"Ранее мы получали информацию об их подозрительной деятельности", - подчеркнул Ридмарк.
Какие объекты, запрещенные к фотографированию, интересовали граждан России, не раскрывается. На допросе в полиции они пояснили, что являются "всего лишь туристами", въехавшие в Норвегию из Финляндии в начале октября.
По данным СМИ, Древьямуэн, база норвежских вооруженных сил, находится в 30 км к северу от места задержания подозреваемых.
За последние дни произошло еще два случая задержания в Норвегии граждан России, подозреваемых в нелегальной фото- и видеосъемке.
Опубликовано: Николай Скира
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